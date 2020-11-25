Час варіння і пропорції води відрізняються для кожного виду рису.

Смачний і ситний варений рис є основою великої кількості страв. В азіатських країнах до цієї крупі ставляться дуже дбайливо, там вона замінює хліб і має безліч правил готування. Щоб рис в страві був смачним і мав правильну консистенцію, потрібно знати які бувають види рису і як їх потрібно варити.

Які бувають види рису

Довгозерний шліфований - найпоширеніший вид рису, який можна купити в будь-якому магазині. Застосовується в більшості рецептів з рисом. Може бути пропареним і непропареним. Пропарений рис використовують для варіння розсипчастого рису, оскільки його крупинки не злипаються. Найпопулярніший сорт цього рису - басматі .

- найпоширеніший вид рису, який можна купити в будь-якому магазині. Застосовується в більшості рецептів з рисом. Може бути пропареним і непропареним. використовують для варіння розсипчастого рису, оскільки його крупинки не злипаються. Найпопулярніший сорт цього рису - . Коричневий нешліфований рис - має коричневий колір за рахунок оболонки крупинок, яка не видаляється при обробці. У цій оболонці міститься багато поживних речовин, тому така крупа вважається більш корисною.

- має коричневий колір за рахунок оболонки крупинок, яка не видаляється при обробці. У цій оболонці міститься багато поживних речовин, тому така крупа вважається більш корисною. Рис жасмин - має тонкі зерна і приємний аромат. З нього готують гарніри, пудинги, солодкі страви і молочні каші. Жасминовий рис як правило не приправляють спеціями, щоб не перебити його запах.

- має тонкі зерна і приємний аромат. З нього готують гарніри, пудинги, солодкі страви і молочні каші. Жасминовий рис як правило не приправляють спеціями, щоб не перебити його запах. Круглозерний рис - клейкий і крохмалистий рис, використовується в різотто, десертах, запіканках. З цього рису готують роли і суші . Такий рис не потрібно промивати перед варінням, щоб зберегти його клейкість.

- клейкий і крохмалистий рис, використовується в різотто, десертах, запіканках. З цього рису готують . Такий рис не потрібно промивати перед варінням, щоб зберегти його клейкість. Чорний дикий рис - дорогий сорт рису з Тибету. Використовують для приготування страв з м'ясом, рибою і морепродуктами.

Пропорції води для різних видів рису

Для варіння використовуйте правильне співвідношення крупи і води для кожного виду рису:

для довгозерного –1:1,5-2;

для средньозерного - 1:2-2,5;

для круглозерного-1:2,5-3;

для пропареного - 1:2;

для коричневого - 1:2,5-3;

для дикого - 1: 3,5.

Скільки вариться рис

Середній час варіння після закипання для різних видів рису:

білий рис - 20 хвилин;

пропарений рис - 30 хвилин;

коричневий рис - 40 хвилин;

дикий рис - 40-60 хвилин.

Як варити розсипчастий рис

Для приготування візьміть пропарений рис.

1. Промийте рис три рази холодною водою, щоб він був менш крохмалистим.

2. Поставте на плиту каструлю з підсоленою водою і доведіть воду до кипіння. Пропорції води до рису вказані вище.

3. Всипте рис в каструлю і перемішайте, щоб він не прилип до дна.

4. Дочекайтеся, коли блюдо почне кипіти, зменшіть вогонь до мінімуму і накрийте каструлю кришкою.

5. Варіть до готовності під закритою кришкою. Для розсипчастого рису перемішувати крупу не потрібно.

6. Коли рис приготується, зніміть каструлю з вогню і залиште 10-15 хвилин під кришкою. Якщо в рисі залишиться зайва вода - її потрібно злити.

Як варити рис жасмин

Читайте такожЯк зварити смачну гречку: в мультиварці, каструлі, мікрохвильовці1. На 1 склянку рису візьміть 1,5 склянки води.

2. Рис добре промийте під проточною водою.

3. Всипте в гарячу воду і доведіть до кипіння.

4. Варіть рис на маленькому вогні 15 хвилин із закритою кришкою.

5. В кінці варіння рис потрібно акуратно перемішати і залишити під кришкою на 5-10 хвилин.

Як варити рис на суші і роли

1. Використовуйте круглозерний рис. На 1 склянку рису візьміть 1,5 склянки води.

2. Покладіть рис в каструлю з холодною водою.

3. Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 15-20 хвилин.

4. Дуже важливо не відкривати кришку під час всього процесу варіння.

5. Під кінець приготування приправити гарячий рис рисовим оцтом, сіллю і цукром.

Як варити рис в мультиварці

Викладіть рис в чашу мультиварки. Долийте воду і спеції. Закрийте кришку і встановіть режим "Крупи", "Рис", "Плов" або "Гречка" (в залежності від мультиварки). Приблизний час варіння рису становить:

для білого - 30 хвилин;

для пропареного - 30-40 хвилин;

для коричневого - 50 хвилин;

для дикого - 50-60 хвилин.

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Автор: Катерина Пулатова