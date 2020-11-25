Смачний і ситний варений рис є основою великої кількості страв. В азіатських країнах до цієї крупі ставляться дуже дбайливо, там вона замінює хліб і має безліч правил готування. Щоб рис в страві був смачним і мав правильну консистенцію, потрібно знати які бувають види рису і як їх потрібно варити.
Які бувають види рису
- Довгозерний шліфований - найпоширеніший вид рису, який можна купити в будь-якому магазині. Застосовується в більшості рецептів з рисом. Може бути пропареним і непропареним. Пропарений рис використовують для варіння розсипчастого рису, оскільки його крупинки не злипаються. Найпопулярніший сорт цього рису - басматі.
- Коричневий нешліфований рис - має коричневий колір за рахунок оболонки крупинок, яка не видаляється при обробці. У цій оболонці міститься багато поживних речовин, тому така крупа вважається більш корисною.
- Рис жасмин - має тонкі зерна і приємний аромат. З нього готують гарніри, пудинги, солодкі страви і молочні каші. Жасминовий рис як правило не приправляють спеціями, щоб не перебити його запах.
- Круглозерний рис - клейкий і крохмалистий рис, використовується в різотто, десертах, запіканках. З цього рису готують роли і суші. Такий рис не потрібно промивати перед варінням, щоб зберегти його клейкість.
- Чорний дикий рис - дорогий сорт рису з Тибету. Використовують для приготування страв з м'ясом, рибою і морепродуктами.
Пропорції води для різних видів рису
Для варіння використовуйте правильне співвідношення крупи і води для кожного виду рису:
- для довгозерного –1:1,5-2;
- для средньозерного - 1:2-2,5;
- для круглозерного-1:2,5-3;
- для пропареного - 1:2;
- для коричневого - 1:2,5-3;
- для дикого - 1: 3,5.
Скільки вариться рис
Середній час варіння після закипання для різних видів рису:
- білий рис - 20 хвилин;
- пропарений рис - 30 хвилин;
- коричневий рис - 40 хвилин;
- дикий рис - 40-60 хвилин.
Як варити розсипчастий рис
Для приготування візьміть пропарений рис.
1. Промийте рис три рази холодною водою, щоб він був менш крохмалистим.
2. Поставте на плиту каструлю з підсоленою водою і доведіть воду до кипіння. Пропорції води до рису вказані вище.
3. Всипте рис в каструлю і перемішайте, щоб він не прилип до дна.
4. Дочекайтеся, коли блюдо почне кипіти, зменшіть вогонь до мінімуму і накрийте каструлю кришкою.
5. Варіть до готовності під закритою кришкою. Для розсипчастого рису перемішувати крупу не потрібно.
6. Коли рис приготується, зніміть каструлю з вогню і залиште 10-15 хвилин під кришкою. Якщо в рисі залишиться зайва вода - її потрібно злити.
Як варити рис жасмин
Читайте такожЯк зварити смачну гречку: в мультиварці, каструлі, мікрохвильовці1. На 1 склянку рису візьміть 1,5 склянки води.
2. Рис добре промийте під проточною водою.
3. Всипте в гарячу воду і доведіть до кипіння.
4. Варіть рис на маленькому вогні 15 хвилин із закритою кришкою.
5. В кінці варіння рис потрібно акуратно перемішати і залишити під кришкою на 5-10 хвилин.
Як варити рис на суші і роли
1. Використовуйте круглозерний рис. На 1 склянку рису візьміть 1,5 склянки води.
2. Покладіть рис в каструлю з холодною водою.
3. Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 15-20 хвилин.
4. Дуже важливо не відкривати кришку під час всього процесу варіння.
5. Під кінець приготування приправити гарячий рис рисовим оцтом, сіллю і цукром.
Як варити рис в мультиварці
Викладіть рис в чашу мультиварки. Долийте воду і спеції. Закрийте кришку і встановіть режим "Крупи", "Рис", "Плов" або "Гречка" (в залежності від мультиварки). Приблизний час варіння рису становить:
- для білого - 30 хвилин;
- для пропареного - 30-40 хвилин;
- для коричневого - 50 хвилин;
- для дикого - 50-60 хвилин.
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