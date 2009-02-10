Ющенко считает, что ситуация в энергетической сфере угрожает украинской государственности
Киев. 10 февраля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что ситуация в энергетической сфере угрожает украинской государственности.
Киев. 10 февраля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что ситуация в энергетической сфере угрожает украинской государственности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на открытии заседания Совета национальной безопасности и обороны, посвященного вопросу о безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины.
По словам главы государства, сегодня на заседании СНБО будет рассматриваться вопрос, тождественный вопросу независимости, государственности Украины.
Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть, оценить то, что происходило в сфере энергетической безопасности на протяжении последних недель, заметил Президент.
«Я убежден, что вещи, свидетелями которых мы стали, угрожают украинской государственности», - сказал В.ЮЩЕНКО.
В заседании СНБО принимает участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.