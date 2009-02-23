Прокуратура Києва доручила інспекції з контролю за цінами перевірити розміри тарифів на ритуальні послуги

Прокуратура Києва доручила Державній інспекції з контролю за цінами в місті Києві перевірити розміри тарифів на ритуальні послуги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

При цьому в прокуратурі зазначили, що у розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 26 січня 2009 № 81 враховано необхідний мінімальний перелік окремих ритуальних послуг, передбачений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 193 від 19 листопада 2003 року.

Як повідомлялося, у Києві встановлено тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що їх надають спеціалізовані комунальні підприємства “Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування” та “Київський крематорій”.

Відповідне розпорядження КМДА “Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг” було опубліковано у муніципальній газета “Хрещатик” (№137 (570)).

Як зазначено в документі, пільги на оплату за ритуальні послуги та допомога на поховання надаватимуться відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до розпорядження, укладання договору, що передбачає замовлення на організацію та проведення поховання коштує 38 грн.; вартість копання могили в залежності від грунту, розміру труни, способу здійснення роботи та пори року встановлена від 330 грн. до 1 тис 280 грн.

Поховання урни з прахом коштує від 55 грн. до 430 грн.; монтаж пам’ятника (без його виготовлення) – в залежності від його ваги від 625 грн. до 1 тис. 530 грн., демонтаж намогильної споруди – від 120-160 грн. до 225-310 грн. (в залежності від пори року та ваги).

Видачу свідоцтва про поховання оцінено в 5 грн.

Щодо послуг крематорію, то визначено, що кремація померлого в стандартній домовині коштує 590 грн., в спеціальній – 650 грн., поховання (підпоховання) урни з прахом в залежності від пори року – 380 та 475 грн.