Завтра відбудеться розширене засідання колегії Генпрокуратури

25 лютого, о 10.00 відбудеться розширене засідання колегії Генеральної прокуратури України про стан додержання законодавства щодо соціальної захищеності інвалідів та прокурорського нагляду з цих питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, до участі у засіданні запрошені прокурори областей, міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА, директор Фонду соціального захисту інвалідів Валерій МАЛЬКІН та представники засобів масової інформації.

Акредитація журналістів здійснюється до 17.00 24 лютого за телефонами: 200-78-56, 288-87-61.

Засідання колегії Генпрокуратури відбудеться за адресою: вул. Різницька 13/15.