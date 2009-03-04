ВСУ скасував рішення госпсудів щодо ”Квазару”

Судова палата в господарських справах Верховного Суду України (ВСУ) на своєму засіданні 3 березня розглянула касаційні скарги ЗАТ ”КБ ”ПриватБанк” (в особі окремого підрозділу Київського головного регіонального відділення ЗАТ «КБ «ПриватБанк») і ВАТ ”Квазар” про захист права власності на цінні папери і частково їх задовольнила.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВСУ.

Зокрема, було скасовано постанову Вищого господарського суду України від 25 листопада 2008 р. і рішення Господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 р. за позовом компанії ”КМ. Сек’юр корп” до ЗАТ ”КБ ”ПриватБанк” про захист права власності на цінні папери.

Постановою Судової палати у господарських справах ВСУ справа направлена на новий розгляд до господарського суду першої інстанції із стадії прийняття позовної заяви.

За інформацією прес-служби ВСУ, за результатами проведеної перевірки заступник голови Ради суддів України Олександр ВОЛКОВ ініціював питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Господарського суду м. Києва, під головуванням якого було розглянуто цю справу в суді першої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент дав ряд доручень у зв`язку зі спробою силового захоплення ВАТ «Квазар».

Згідно з інформацією прес-служби Президента, у вересні 2008 року представники корпорації ”КМ. Сек’юр корп” звернулися в державні органи з приводу спроби захоплення ВАТ «Квазар», зокрема шляхом зміни власників і юридичної адреси цього підприємства. Однією з головних підстав для проведення операцій з позбавлення прав власності акціонера на належний йому пакет акцій було рішення Госпсуду м. Києва, результатом чого були ряд постанов про відкриття виконавчого провадження.

25 листопада ц.р. Вищий господарський суд України у своїй ухвалі поновив ”КМ. Сек’юр корп” у реєстрі, а всі дії з передачі документів визнав недійсними.