СБУ зняла з Тимошенко звинувачення у державній зраді

Служба безпеки України не веде жодної кримінальної справи щодо державної зради прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зазначив, що «тому немає жодних об’єктивних підстав говорити навіть про це».

Він нагадав, що у серпні 2008 року СБУ почала перевірку щодо звернення Секретаріату Президента та матеріали, надані Службою зовнішньої розвідки України щодо державної зради прем’єр-міністра України.

«Жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено на сьогодні», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він додав, що твердження, які наводилися у зверненні, спростовані.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник голови Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для докладного вивчення матеріали за ознаками державної зради та політичної корупції в діях прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента в зраді національних інтересів.

21 серпня прес-група СБУ повідомила, що відомство одержало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладена інформація про діяльність Кабінету Міністрів України “на шкоду національним інтересам держави”.