У Києві водій Mitsubishi навмисне намагався збити телеоператора

У Києві водій легкового автомобіля здійснив наїзд на оператора телеканалу “Рада” під час проведення зйомки і зник з місця пригоди.

Як повідомила УНІАН перший заступник директора дирекції телерадіопрограм управління справами Верховної Ради Світлана ГЛУШЕНОК, даний інцидент трапився вчора у пішохідній зоні поблизу станції метро “Арсенальна”.

За словами С.ГЛУШЕНОК, коли журналіст і оператор парламентського телеканалу за редакційним завданням проводили планову зйомку для сюжету, водій автомобіля Mitsubishi темно-синього кольору почав маневрування і навмисно здійснив наїзд на штатив відеокамери під час того, як оператор проводив зйомку.

“Автомобіль спокійно виїхав з місця паркування. Але коли водій побачив відеокамеру, він різко повернув на неї і наїхав на оператора. Оператор В’ячеслав БРИЗИНСЬКИЙ при цьому повівся спокійно, не злякався і продовжував знімати. Автомобіль, зачепивши штатив, зник з місця пригоди”, - розповіла С.ГЛУШЕНОК.

За її словами, на місце інциденту прибули викликані працівники ДАІ, які здійснили необхідні дії з протоколювання та пообіцяли знайти водія.

Представники телеканалу “Рада” вимагають від правоохоронних органів розслідувати цей випадок у рамках кримінальної справи за фактом навмисного наїзду на журналістів під час виконання ними професійних обов’язків.

Телеканал “Рада” заявляє, що має відео з цієї події та готовий надати його усім зацікавленим у встановленні справедливості, покаранні винного, щоб подібні прикрі випадки з протидії роботи журналістів та загрози їхньому життю і здоров’ю не траплялися.