Залучати Черновецького свідком у справі Аделаджі потреби немає?

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про відсутність необхідності залучення мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО як свідка у кримінальній справі щодо пастора Посольства Божого Сандея АДЕЛАДЖІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів, відповідаючи на запитання, чи притягувався Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ як свідок при розслідуванні справи С.АДЕЛАДЖІ.

«Ні, у цій справі пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не має ніякого статусу для слідства. Наскільки мені відомо, пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ є парафіянином цієї церкви (Посольства Божого), але це не означає, що кожний парафіянин має бути залучений як свідок чи підозрюваний», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр спростував заяву мера Києва про політичне переслідування С.АДЕЛАДЖІ.

«Наявність свідчень і фактів дає змогу слідчому пред`явити звинувачення в організації шахрайської схеми саме громадянину Нігерії, який на законних підставах постійно проживає на території України, пану Сандею АДЕЛАДЖІ. Я хочу наголосити, що це жодним чином не пов`язано з дискредитацією його за расовою чи релігійною ознакою. В даному випадку йдеться виключно про розкриття фінансової махінації, афери, в результаті якої постраждало дуже багато українських громадян на дуже серйозні суми», - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної щодо керівництва компанії «Кінгз Кепітал», висунуло звинувачення С.АДЕЛАДЖІ.

Громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.

14 березня слідчі вдруге вибрали для С.АДЕЛАДЖІ запобіжний захід – підписку про невиїзд.