Керівництво ВС докладає всіх зусиль, щоб судова реформа не відбулася?

Народний депутат від Партії регіонів Сергій КИВАЛОВ вважає, що керівництво Верховного Суду України докладає всіх зусиль, щоб судова реформа не відбулася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

За словами С.КІВАЛОВА, протягом двох років в парламенті знаходяться два законопроекти, що стосуються судової реформи, і тільки-но їх намагаються винести на розгляд сесійної зали, вони одразу блокуються, «і не Партією регіонів».

С.КІВАЛОВ переконаний, що «сьогодні просто, напевно, керівництво Верховного Суду не хоче проводити судову реформу і все робить для того, щоб вона не була проведена».

Як зауважив народний депутат, Венеціанська комісія, на розгляд якої для надання оцінки були надіслані ці законопроекти, позитивно оцінила їхній зміст, зауваживши, зокрема, що вони відповідають європейським стандартам, і в разі прийняття зроблять судову систему України доступнішою і прозорішою.

С.КІВАЛОВ нагадав, що на сьогодні в Україні, згідно з соціологічними опитуваннями, понад 90% населення не довіряє судовій системі. А тому «той, хто сьогодні закликає не проводити судову реформу, просто її не хоче», - сказав С.КІВАЛОВ.

За словами С.КІВАЛОВА, якщо вказані законопроекти не будуть затверджені парламентом, депутати з фракції Партії регіонів будуть змушені звернутися за підтримкою до народу.