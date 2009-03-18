МВС проведе консультації про зміни Правил дорожнього руху

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила МВС провести додаткові консультації про зміни Правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів після розгляду на засіданні уряду проекту постанови «Про внесення змін до Правил дорожнього руху».

«За рішенням прем`єр-міністра буде проведено додаткові консультації і зміни буде розглянуто на наступному засіданні Кабінету Міністрів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас міністр відзначив, що Ю.ТИМОШЕНКО не висловила жодних зауважень до внесеного МВС проекту відповідної постанови.

«Такий серйозний документ як Правила дорожнього руху не може прийматися з голосу. Ми внесли свої пропозиції, і вони полягають у згоді міністерства на відміну проведення технічного огляду між плановим його проведенням. Ми можемо на це піти, оскільки це справді є причиною незаконних дій і несумлінних дій окремих несумлінних співробітників автоінспекції», - додав він.

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що Міністерство внутрішніх справ пропонує ввести спеціальну норму нових доріг, які обладнані відбійниками і на яких можна піти на збільшення швидкісного режиму руху поза населеними пунктами.

«Ми категорично не погоджуємось з підвищенням швидкісного режиму в населених пунктах. У жодній країні Європи не дозволяється рухатись у населених пунктах зі швидкістю вище 60 км на годину», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.