Богословська обізвала Нафтогаз пилососом, а БЮТ - шалопаями

Народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що Верховна Рада повинна наступного пленарного тижня створити ТСК з вивчення фінансового стану і «грошових оборудок» у системі «Нафтогазу України» 2008-2009 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час звіту очолюваної нею комісії сьогодні у парламенті.

І.БОГОСЛОВСЬКА висловила переконання у тому, що «злодії мають бути на лавах підсудних».

За її словами, на сьогодні «Нафтогаз України» «не працює як господарська структура, він не заробляє грошей, а є пилососом, який висмоктує гроші».

І.БОГОСЛОВСЬКА стверджує, що «усі розрахунки за газ у грудні 2008 року були здійснені за рахунок емісії Національного банку України і підвищення статутних фондів «Укрексімбанку» та Ощадбанку, який змусили видати нічим не забезпечені – без застави і без забезпечення - два кредити «Нафтогазу України» і цими грошима розрахувалися за російський газ».

За її словами, нинішня політика уряду в питанні діяльності газотранспортної системи «призведе до фактичного банкрутства «Нафтогазу України». «Сьогодні уряд керує газотранспортною системою як кишеньковою, злодійською конторою».

І.БОГОСЛОВСЬКА наголосила, що депутати від Партії регіонів звернуться до правоохоронних органів, «і будемо контролювати дії Генеральної прокуратури і СБУ з питань порушення кримінальних справ за тими злочинами, які прописані у цьому звіті». «Злочину без покарання, шанована владо, вже не буде», - заявила вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА звинуватила представників коаліції у тому, що їй не вдалося повноцінно відзвітуватись по роботі комісії, оскільки замість 30 хвилин для звіту їй дали можливість виступати лише 10 хвилин.

Говорячи про різницю між фракціями БЮТ і Партії регіонів, вона зазначила: «У чому різниця між БЮТ і Партією регіонів? Ви шалопаї в політиці і в професії, а ми фахівці і професіонали».