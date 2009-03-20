БЮТівці направили генпрокурору запити щодо діяльності Червоненка

Народний депутат України Володимир ПИЛИПЕНКО (фракція БЮТ) звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА із депутатським запитом «щодо системних зловживань владою та порушення законодавства України» Євгеном ЧЕРВОНЕНКОМ під час його перебування на посаді голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, цей депутатський запит зачитав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Крім того, В.ПИЛИПЕНКО звернувся із другим запитом до генерального прокурора України щодо «протиправного застосування зброї та зухвалої поведінки Євгена ЧЕРВОНЕНКА при виконанні ним функцій охоронця Віктора ЮЩЕНКА».

Крім того, ВР направила депутатський запит члена фракції БЮТ Андрія ПОРТНОВА до генерального прокурора України щодо поновлення розслідування кримінальної справи за фактом побиття Є.ЧЕРВОНЕНКОМ працівника Управління державної охорони.