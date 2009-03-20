СБУ встановлює поштові скриньки для звернень громадян

У Києві, у Громадській приймальні Служби безпеки України (вул. Володимирська, 35) за рішенням голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА встановлено спеціальну скриньку для письмових звернень громадян щодо можливих протиправних дій співробітників СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, усі ці звернення отримуватиме особисто голова Служби безпеки.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО, звертаючись до громадян, наголосив: «Жоден чиновник не буде проміжною ланкою між мною і громадянином. Я особисто відкриватиму листи і прийматиму рішення. Тому просив би підписуватися, залишати свої координати для зворотнього зв’язку. У мене, як у керівника СБУ, достатньо повноважень, щоб викорінити корупційні прояви у відомстві».

До 26 березня такі ж поштові скриньки для кореспонденції, адресованої особисто голові СБУ, буде встановлено у всіх регіональних органах відомства.

Електронні повідомлення про можливі правопорушення співробітників СБУ можна надсилати на спеціально створену скриньку електронної пошти: letter@ssu.gov.ua