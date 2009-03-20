Парламент припинив діяльність ТСК по функціонуванню газотранспортної системи

Верховна Рада України припинила діяльність Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, за наслідками звіту голови ТСК, народного депутата від Партії регіонів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ та альтернативного звіту, представленого народним депутатом від БЮТ Сергієм ПАШИНСЬКИМ, парламент намагався ухвалити два проекти постанов.

Зокрема, за проект постанови внесений 6-ма народними депутатами, який є альтернативним документом, проголосували лише 215 народних депутатів з 432 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови пропонувалося взяти звіт ТСК до відома, надіслати його до Президента України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України. При цьому передбачалося визнати, що Україна виконала у повному обсязі всі взяті раніше зобов’язання щодо забезпечення транзиту російського природного газу територією України та завдяки професійним діям спеціалістів ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» була організована автономна робота ГТС без наслідків, що могли нести загрозу енергетичній, економічній, соціальній і техногенній безпеці України, ГТС України працювала та сьогодні працює стабільно.

Водночас, проект постанови І.БОГОСЛОВСКОЇ підтримали лише 174 народних депутатів з 433 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови пропонувалося визнати, що українською стороною переговори з питань укладення контрактів на поставку природного газу та його транзит територією України велись непрофесійно через відсутність єдиної позиції Президента України і прем’єр-міністра України, було не реалізовано прагнення української сторони до поетапного переходу на ринкові, економічно обґрунтовані і взаємопогоджені ціни на газ для споживачів України і тарифи на транзит газу територією України. Зірвано поставки природного газу в Україну та його транзиту територією України до країн Європи. Також передбачалося визнати, що зрив переговорів з питань укладення контрактів на поставку газу в Україну та його транзит територією України з вини Президента України В.ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО спричинив тяжкі наслідки для економічних і політичних інтересів держави, матеріального становища українських підприємств та інтересів громадян.

У зв’язку з тим, що жодного рішення не було ухвалено, голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що діяльність ТСК припиняється, оскільки термін її роботи був визначений протягом 2 місяців. При цьому, додав він, ТСК була створена 13 січня.