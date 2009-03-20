Луценко обіцяє взяти Кабмін Тимошенко під охорону міліції

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє за необхідності взяти Кабінет міністрів під охорону МВС.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу "Фокус" (№12).

“Якщо буде рішення уряду взяти під охорону Кабмін, – візьмемо, забезпечимо йому спокійний режим роботи", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому, коментуючи недавні події в приміщенні НАК "Нафтогаз України" і дії там СБУ, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: "А пану ХОРОШКОВСЬКОМУ (перший заступник голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - УНІАН) я б рекомендував почитати закон про СБУ і усвідомити, що «Альфа» – це антитерористичний підрозділ, і розмахувати ним як страхопудом небажано".

Також Луценко заявив, що його позиція не змінилася: «якщо вже міліція узяла під охорону «Нафтогаз» (а вона це зробила), то на його територію тепер не зайде ніхто: ні «Альфа», ні бета, ні гамма. Так само, якщо об`єкт буде під охороною СБУ, наші бійці не пройдуть на їхню територію, я цього не допущу. Озброєні люди – це не олов`яні солдатики. Украй небезпечно штурмувати будівлю, яка перебуває під охороною інших силових підрозділів...» - резюмував міністр.