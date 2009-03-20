МВС розглядає питання про притягнення Хорошковського до відповідальності

Міністерство внутрішніх справ розглядає питання про притягнення першого заступника голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО до відповідальності за підозрою в корупційних діях, пов`язаних з лобіюванням інтересів співвласника компанії ”РосУкрЕнерго” Дмитра ФІРТАША.

Про це міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКР заявив в інтерв`ю журналу ”Фокус” (№ 12).

”Я вважаю, що є ознаки корупційних дій з боку пана ХОРОШКОВСЬКОГО, який публічно, на телеканалі «Інтер», заявляв про свої бізнес-стосунки з паном ФІРТАШЕМ”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він пояснив, що, на його думку, ”використовуючи повноваження заступника голови СБУ для захисту свого бізнес-партнера, він (В.ХОРОШКОВСЬКИЙ - УНІАН) потрапляє під дію закону про протидію корупції».

«І на сьогодні підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю МВС розглядає питання про притягнення пана ХОРОШКОВСЬКОГО до відповідальності за корупційні дії”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.