Мінохоронздоров`я запрошує Черновецького пройти психіатричну експертизу

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ одержав лист від Міністерства охорони здоров`я України з пропозицією пройти психіатричну експертизу. Про це повідомив сам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Росії в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ сьогодні в мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, мер Києва звернувся до В.ЧЕРНОМИРДІНА як дуаєна з проханням дати оцінку рішенню тимчасової слідчої комісії парламенту про проведення психіатричної експертизи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

“Жах у тому, що вчора ми одержали лист від Мінохоронздоров`я, яке теж підключилося до переслідування Київського міра, щоб я пройшов психіатричну експертизу”, - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він висловив сподівання, що у посла немає сумнівів з приводу того, що він здоровий.

“Я абсолютно здоровий, я не боюся експертиз, але жах полягає у тому, що наше законодавство передбачає насильницьке усунення мене з посади, якщо експертиза визнає мене неосудним», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що не піде ні на яку експертизу. «Звичайно, я ніколи ні на яку експертизу не піду – це моє принципове рішення, тому що люди здібні завжди мають дивацтва. Це властивість людей великих», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, навівши як приклад Достоєвського, Ейнштейна і Ломоносова. За словами мера, геніальність завжди межує з безумством. «Це чиста правда, немає в світі жодного видатного політика, бізнесмена, який не був би дивним, тому що дуже багато справ», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що за рейтингами він входить у десятку найвпливовіших людей в Україні, і його роль у політичній і економічній діяльності підвищуватиметься.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що у понеділок В.ЧЕРНОМИРДІН одержить його офіційне звернення з проханням дати оцінку рішенням парламентської комісії про проведення психіатричної експертизи Київського градоначальника.

“Я б хотів, щоб ви дали оцінку цим страшним подіям, оскільки це ж тільки початок. Якщо репресії відносно мене матимуть подальшу реалізацію – це загрожує й іншим людям, які рубають сук, на якому сидять”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. При цьому він додав, що звертається до В.ЧЕРНОМИРДІНА як дуаєна і дуже впливової фігури серед інших дипломатів.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також зазначив, що у нас через в`язницю проходять майже всі видатні політики, але «психлікарня страшна тим, що мене на все життя можуть посадити за грати з психічно ненормальними людьми. Отже зробити з мене божевільного для нинішньої влади в Україні - не проблема».

У свою чергу, В.ЧЕРНОМИРДІН пообіцяв відреагувати на прохання міра, але зазначив, що це - внутрішня справа України. «Але питання демократії, це серйозне питання. Демократії ми всі вчимося сьогодні, і потрібно обережно поводитися з цим словом, а особливо з діями, які стоять за цим словом. Я думаю, що ми висловимо свою позицію», - сказав посол Росії.

Довідка УНІАН. 12 березня ц.р. на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції і законів України, ухвалення протиправних рішень посадовцями Київради і КМДА одноголосно було ухвалено рішення про проведення психіатричної експертизи голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Про це повідомив депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.