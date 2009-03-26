В Одесі показали відео побиття демонстрантів

В Одесі продемонстрували відеоматеріали, що підтверджують факт побиття депутатом міської ради Ігорем МАРКОВИМ і його охоронцями учасників пікету біля будівлі обласної державної адміністрації 2 вересня 2007 року.

«Сьогодні ми, нарешті, маємо можливість продемонструвати відеоматеріали, відзняті оператором однієї з одеських телекомпаній, які є неспростовними доказами злочину, скоєного 2 вересня 2007 року депутатом Одеської міськради Ігорем МАРКОВИМ і групою бойовиків, які знаходяться під його контролем, на площі перед будівлею Одеської облдержадміністрації», - заявив на прес-конференції керівник Чорноморського гайдамацького з`єднання Українського козацтва Сергій ГУЦАЛЮК перед показом відеозапису побиття демонстрантів, зазначивши, що вони змогли одержати це відео тільки зараз.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи від імені лідерів шести патріотичних організацій, зокрема, обласного об`єднання «Просвіта», Асоціації козацьких товариств «Січ», партії «Реформи і порядок», Української народної партії і НРУ, С.ГУЦАЛЮК зажадав від прокурорських і міліцейських органів припинити спроби «відвести від кримінальної відповідальності за скоєне І.МАРКОВА» та інших учасників бандитського нападу на мирних громадян, які мали намір передати через керівництво облдержадміністрації Звернення Президентові України з приводу встановлення в місті пам`ятника Катерині II.

С.ГУЦАЛЮК нагадав, що «кримінальну справу за ознаками статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) було порушено відразу після цього злочину, здійсненого проти групи «просвітян» і членів інших організацій, причому у присутності співробітників міліції. Проте за півтора роки слідства жоден з винних у побитті учасників пікету так і не поніс будь-якого покарання за скоєне».

Також C.ГУЦАЛЮК у коментарі УНІАН зазначив, що вимушений, на жаль, констатувати, що «прокурор Одеської області Василь ПРИСЯЖНЮК ухиляється від виконання своїх обов`язків з нагляду за міліцією – ніхто із співробітників Слідчого управління УМВС України в області не притягнутий до відповідальності за півторарічну тяганину, влаштовану при розслідуванні цієї резонансної кримінальної справи».

«У разі, якщо прокуратура Одеської області так і не забезпечить доведення до суду двох кримінальних справ, у яких фігурує депутат-українофоб І.МАРКОВ, - сказав С.ГУЦАЛЮК, - ми вимагатимемо і організовуватимемо спільні акції з метою звільнення прокурора В.ПРИСЯЖНЮКА з посади».

Як повідомлялося, 2 вересня 2007 року біля Одеської облдержадміністрації зібралися активісти і прихильники українських патріотичних організацій, зокрема Всеукраїнського об`єднання «Свобода», щоб зачитати звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу намірів міської влади встановити на центральній площі Одеси пам`ятник імператриці Катерині ІІ.

Альтернативну акцію, на підтримку відновлення пам`ятника засновникам Одеси, проводили і проросійські активісти. Кілька десятків спортивної зовнішності молодих людей жорстоко побили активістів українських патріотичних організацій і партій.

Місцеві активісти патріотичних організацій одержали численні ушкодження і травми. Один із членів «Свободи» у тяжкому стані потрапив до реанімації.