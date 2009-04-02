Коаліція готова внести кандидатуру прем’єра, якщо рішення прийме КС

Парламентська коаліція готова внести кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, у разі винесення відповідного рішення Конституційним Судом у справі за поданням глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, відповідаючи на запитання, чи не стане підставою для розпуску парламенту можливе рішення Конституційного Суду з приводу того, що нова коаліція все-таки мала подати кандидатуру прем’єр-міністра України для затвердження парламентом.

А.КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що якщо таке рішення й буде, то воно матиме, скоріш за все, рекомендаційний характер.

«Якщо коаліції буде рекомендовано подати кандидатуру прем’єр-міністра України, то коаліція знову подасть кандидатуру прем’єра», - додав він.

На запитання журналістів, чи набере кандидатура Ю.ТИМОШЕНКО в такому випадку 226 голосів, він відповів: «Я думаю, що ми наберемо 226 голосів, а може й більше».

За його словами, вчора «теж ніхто не вірив, чи може бути 400 голосів за постанову (йдеться про постанову про призначення дати президентських виборів – УНІАН), але ж так вийшло, як вийшло».

Як відомо, після того, як НУ-НС заявила про вихід з коаліції, наприкінці 2008 року було створено нову коаліцію за участю блоку Литвина.

Після цього в парламент не вносилася кандидатура на посаду прем’єр-міністра України, а залишилася на цій посаді Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КС щодо роз’яснення цієї ситуації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочне розгляд справи за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення частини восьмої статті 83 Конституції України у системному зв’язку з положеннями частин шостої, сьомої статті 83, пункту 9 частини першої статті 106, частин третьої, четвертої статті 114 Конституції України.

На думку глави держави, зазначене положення Конституції України потребує роз’яснення, оскільки сформована у Верховній Раді VІ скликання коаліція депутатських фракцій «Блоку Юлії Тимошенко», Блоку «Наша України – Народна Самооборона», «Блоку Литвина» не внесла Президентові пропозицій щодо формування уряду, що свідчить про неоднозначне розуміння вказаного положення Конституції і є підставою для його офіційного тлумачення Конституційним Судом України.