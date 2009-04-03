У Запорізькій області виявлений мертвим працівник міліції, який зник 11 березня і був оголошений у розшук.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького ГУ міліції, тіло 41-річного міліціонера – працівника Державної служби охорони - було виявлено напередодні увечері в Дніпрі.

«Тіло виявили місцеві жителі, вони ж звернулися в міліцію. Працівники слідчо-оперативної групи, які виїхали на місце події, якихось ушкоджень на тілі загиблого не виявили. Щоб встановити час і причини смерті призначено судмедекспертизу», - повідомили в ГУ МВС України в Запорізькій області.

Як повідомляв УНІАН, працівник відділу Державної служби охорони Олександр Баранов 11 березня о 7.30 пішов на роботу і зник: на робочому місці не з`явився і додому не повернувся.