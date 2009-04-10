Дві вкладниці банку «Надра» підпалили себе
15:33, 10 квітня 2009Право
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Вимагали повернення вкладів
Сьогодні вранці у Харкові облилися бензином і підпалили себе дві вкладниці банку «Надра».
Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, таким чином 67-річна мати і 48-річна дочка протестували проти неповернення вкладів.
Подія сталася вранці близько 10.30 на вулиці Академіка Павлова.
За словами співрозмовника агентства, спроба самоспалення не мала трагічних наслідків: жінок вчасно врятували.
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