У Києві на Великдень правопорядок забезпечуватимуть 4 тис. правоохоронців

У Києві на Великодні свята охорону громадського порядку забезпечуватимуть майже 4 тис. співробітників міліції та військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України, включаючи резерв.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

За даними ЦГЗ, всього в столиці релігійні служби відбудуться у 99 культових спорудах. Як зауважили в столичній міліції, у восьми з них буде підвищено охорону через присутність на церковному обряді вищих посадових осіб держави.

Також у київському главку міліції створено спеціальний оперативний штаб, групи документування, слідчо-оперативні групи, проводиться інструктаж із співробітниками патрульної служби, дільничними інспекторами.

Із завтрашнього ранку посилені патрулі приступлять до цілодобового чергування.