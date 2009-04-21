У Черкасах за кожного безпритульного собаку даватимуть 10 грн.

У Черкасах за кожного безпритульного собаку, приведеного до «Черкаської служби чистоти», даватимуть 10 грн.

Як повідомляється на сайті Черкаської міської раді, такий «обмін» вирішила запровадити міська влада Черкас, комунальне підприємство «Черкаська служба чистоти» та громадська організація «Друг».

За словами заступника міського голови Черкас Андрія ДЗЮБИ, кожен мешканець міста може принести до «Черкаської служби чистоти» безпритульного собаку і отримати за нього 10 грн.

Заступник мера переконаний, що таким чином вдасться навести лад у місті з бездомними Бімами, Рексами та Жучками.

“Ситуація з тваринами досить катастрофічна не лише у Черкасах, але й в усіх містах України, - зазначив А.ДЗЮБА. - Як на мене, головною причиною виникнення такої проблеми є закон, ухвалений Верховною Радою ще у 2006 році, за яким вбивати безпритульних тварин заборонено. Тому торік з міського бюджету були виділені кошти на облаштування на території КП «Черкаська служба чистоти» притулку для таких тварин. Цього року ми продовжили цю роботу”.

За його словами, траплялися випадки, коли черкасці, приносячи тварину, навіть не брали кошти, а навпаки, платили за її стерилізацію зі своєї кишені. Дехто забирав стерилізовану собаку додому.

А.ДЗЮБА повідомив, що міська влада останнім часом активізувала роботу у напрямку вилову безпритульних тварин. Лише за останній місяць у Черкасах працівники «Черкаської служби чистоти» зловили та стерилізували 88 собак. Роботи з відлову тривають. У середньому щодня комунальники разом з активістами громадської організації «Друг» виловлюють по 2-3 собаки.

А.ДЗЮБА пояснює таку активність новими методами відлову, які використовують комунальники. Мова йде про спеціальний пістолет для вилову собак. Ця зброя є гуманною, адже не завдає шкоди тваринам. Принцип роботи приладу такий: до “пістолету” приєднується балончик зі стисненим повітрям, який при натисканні кнопки викидає сітку на відстань 15 м, пояснив віце-мер. Цей пістолет значно полегшує роботу працівникам «Черкаської служби чистоти», хоч у більшості випадків вони виловлюють собак «вручну», попередньо підкормлюючи, додав А.ДЗЮБА.

Собак, що відловлюють комунальники на вулицях міста, стерилізують, їм роблять спеціальні щеплення і відправляють у притулок. Таких тварин люди можуть взяти до себе додому. Приміром, днями 8 цуциків уже забрали, зазначається на сайті міськради. Такі собаки у майбутньому матимуть спеціальний кольоровий нашийник, який свідчитиме про те, що собака здорова, щеплена і стерилізована.

При цьому в міськраді нагадали, що в попередні роки комунальники відстрілювали чи отруювали за допомогою так званих “котлет” у Черкасах близько 1,2 тис. безпритульних тварин на рік.