Чоловіка, який стріляв у найманого працівника, відпустили під заставу

Апеляційний суд Кіровоградської області відпустив з-під варти під заставу у 20 тис. грн. затриманого місцевого підприємця, який зстріляв у найманого працівника.

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з джерел у правоохоронних органах.

Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу за фактом замаху на вбивство. 37-річний робітник отримав тяжкі тілесні ушкодження, лікарям після тригодинної операції вдалось врятувати йому життя.

Інцидент трапився 28 березня, коли директор однієї з кредитних спілок під час сварки поранив з травматичної зброї чоловіка, який проводив ремонт у квартирі його знайомої. Конфлікт виник через претензії замовника до якості виконаних робіт. Підприємець викликав на місце події своїх колег, один з яких мав при собі пістолет травматичної дії, заряджений дробом. Взявши чужу зброю, чоловік вистрілив у працівника, внаслідок чого потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження і у важкому стані був госпіталізований.