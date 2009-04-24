Митниця розповіла, як наповнює бюджет і бореться з контрабандою

На колегії Держмитниці, яка відбулася 23 квітня, були розглянуті підсумки роботи Держслужби в першому кварталі 2009 року. Під час колегії надано принципову оцінку роботи митних органів з наповнення Державного бюджету України і стану боротьби з корупцією, йдеться у заяві прес-служби.

«В умовах складної кризи, в якій знаходиться Україна, виконавши завдання з наповнення Держбюджету в першому кварталі 2009 року, можна стверджувати, що Держмитслужба стояла на своїх, як завжди високих, позиціях, і, незважаючи на нестабільність у світовій торгівлі, банківській системі – ми були ефективними!», - відзначив глава Держмитслужби Анатолій Макаренко.

В той же час, за наслідками роботи в першому кварталі 2009 року, колегією Держмитслужби визнана незадовільною робота керівників Дніпропетровської, Східної і Хмельницької митниць. Увагу керівництва Південної митниці звернули на необхідність поліпшення роботи.

Під час роботи колегії Держмитслужби було заплановано проведення комплексних перевірок організацій і господарської діяльності ряду митних органів. Таким чином, найближчим часом буде перевірена Бориспільська митниця.

Значна частина часу в роботі колегії була присвячена питанням боротьби з контрабандою. Незважаючи на останні резонансні випадки виявлення контрабанди (сигарети в Чопі, товари легкої промисловості в Одесі, м`ясо на кордоні з Польщею і т.д.), загальну оцінку роботи митних органів у напрямку боротьби з контрабандою і порушенням митних правил Макаренко визначив як незадовільну.

Крім того, глава Держмитслужби різко розкритикував керівників деяких митниць за незадовільний рівень роботи у напрямі організації спільних з іншими правоохоронними органами комплексних заходів, направлених на боротьбу з митними правопорушеннями і контрабандою.

«Деякі результати в боротьбі з контрабандою поруч із наповненням Державного бюджету є пріоритетними у вже прийнятих рішеннях щодо кадрових змін, а також будуть визначальними в кадровій політиці надалі», - цитує Макаренка Главред.