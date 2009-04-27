У КС запитали щодо обмеження права колишніх військових на пенсію

До Конституційного Суду України 24 квітня надійшло конституційне подання Верховного Суду України щодо відповідності Конституції (конституційності) положень статті 37, пункту 25 статті 71 закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік» у частині, що обмежує права осіб, які мають право на пенсію відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, згідно з Регламентом КС, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат суду.