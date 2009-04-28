Президент підписав закон про підвищення акцизного збору на алкогольні напої

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 1202-VI ”Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору”.

Текст Закону опубліковано на офіційному сайті Президента.

Даними змінами підвищуються ставки акцизного збору на вина ігристі та вина газовані з 1,6 до 2,5 грн. за 1 л або в 1,5 раза з другого півріччя 2009 року. Акциз на інші зброджені напої (сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий), суміші зі зброджених напоїв підвищено на 25% - з 27 грн. до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирту.

Крім того, документом підвищено ставки на важкі дистиляти на 50% (із 20, 30, 35, 45 євро до 30, 45, 50, 65 євро відповідно за 1000 кг ) із 1 листопада 2009 року.

Також зміни передбачають щорічне, починаючи з 2010 року, проведення індексації ставок акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої залежно від індексу споживчих цін за минулі 12 місяців.

Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня повинен публікувати ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін. За наслідками індексації ставки акцизного збору підлягають округленню до двох знаків після коми, наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2009 р. Верховна Рада прийняла в цілому Закон України ”Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору”.