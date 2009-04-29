Апеляційний суд скоротив Пенчуку термін позбавлення волі

Сьогодні Апеляційний суд Донецької області змінив вирок видавцеві «Донецької мафії» Борису ПЕНЧУКУ, скоротивши йому термін позбавлення волі з 8 на 6 років.

Як передає кореспондент УНІАН, суд виніс постанову змінити колишній вирок Ворошиловського районного суду м.Донецька від 2 березня 2009 року (про 8 років позбавлення волі – УНІАН) і призначив остаточний вирок щодо Б.ПЕНЧУКА у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок виконання вироку суд ухвалив вважати з 9 жовтня 2008 року.

Адвокати Б.ПЕНЧУКА заявили журналістам після сьогоднішнього судового засідання про те, що мають намір подавати апеляцію на дане рішення до Верховного суду України і до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН. 2 березня 2009 року Ворошиловським районним судом Донецька Б.ПЕНЧУК був засуджений за двома статтями Кримінального кодексу України: за ст.189 ч.4 - «Здирство», яка передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна і за ст.383 ч.2 – «Свідомо брехливе повідомлення про скоєння злочину», яка передбачає обмеження свободи на термін від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. За ст.189 ч.4 засуджений одержав 8 років позбавлення волі, за ст.382 ч.2 – 5 років позбавлення волі, т.ч. підсумковий термін - 8 років.

Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник великого донецького торговельного центру «Білий лебідь», звинуватив Бориса КОЛЕСНІКОВА, на той момент голову Донецької облради у вимаганні акцій «Білого лебедя». В результаті проти Б.КОЛЕСНІКОВА було порушено кримінальну справу, його було затримано і він 4 місяці провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено з-під варти, і кримінальну справу проти нього була закриту «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Пізніше, в квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство – «за дачу брехливих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлено Генеральною прокуратурою, а в жовтні 2008 року його справа з обвинувальним вироком було передано у Ворошиловський районний суд Донецька.