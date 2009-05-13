КС: Президенти намагатимуться продовжити строки своїх повноважень

Суддя Конституційного Суду Іван ДОМБРОВСЬКИЙ не виключає, що президенти України намагатимуться продовжити строк своїх повноважень через невизначеність чітких термінів повноважень глави держави у чинній Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ДОМБРОВСЬКИЙ сказав на прес-конференції сьогодні.

«Теоретично це можливо і практично мабуть так і буде», - сказав він. І.ДОМБРОВСЬКИЙ нагадав, що попередня редакція Конституції чітко встановлювала дату президентських виборів, і для всіх було зрозуміло, що на цю дату необхідно орієнтуватися. Сьогоднішня редакція не визначає чіткої дати завершення строку повноважень Президента. Зокрема, він зазначив, що 104 стаття Конституції передбачає, що повноваження нового президента починаються з моменту складання ним присяги на урочистому засіданні ВР. Водночас, не передбачені чіткі строки підрахунку голосів, оскарження результатів виборів в судах, що може подовжити строк повноважень попереднього Президента.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ зазначив, що при розгляді конституційного подання Віктора ЮЩЕНКА щодо неконституційності постанови ВР про призначення виборів на 25 жовтня, Конституційний Суд не розглядав і не ухвалював рішення щодо строків повноважень діючого Президента, також не розглядалось питання, чи слід вважати 5 років як календарні (в 103 статті Конституції) чи 5 років фактичного перебування на посаді. Водночас, він не виключив, що це питання може бути розглянуте у разі, якщо наступну постанову ВР щодо призначення дати президентських виборів буде оскаржено у Конституційному Суді.

Довідка УНІАН. Згідно зі ст. 103 Конституції України, чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень Президента України.

Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Стаття 104 Конституції передбачає, що новообраний Президент України вступає на пост не пізніше, ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.