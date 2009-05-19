На Сумщині СБУ викрила зловживання при закупівлі дитячого харчування

Управління Служби безпеки України в Сумській області встановило зловживання посадовців при закупівлі продуктів дитячого харчування на 2,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, обласне Управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом заволодіння державними коштами службовими особами одного з місцевих товариств з обмеженою відповідальністю та посадовцями Управління освіти та науки Сумської міської ради.

У ході перевірок було встановлено, що посадовці шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколів засідання тендерного комітету безпідставно завищили ціни в угоді про закупівлю продуктів харчування для дошкільних та навчальних закладів і незаконно привласнили бюджетні кошти.

Справу порушено за ч. 5 ст.1 91 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

У ході подальшого вивчення матеріалів співробітниками СБУ також встановлено інші порушення. З’ясувалося, що постачання м’ясопродуктів для дошкільних і навчальних закладів (під виглядом продукції вітчизняного виробництва постачалися м’ясопродукти бразильського походження) здійснювала приватна структура, яка не мала умов для зберігання м’яса.