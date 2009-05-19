Розкрито діяльність кредитної спілки, яка привласнила понад 700 тис. грн.

Співробітники Управління Служби безпеки України у Тернопільській області виявили та попередили факт заволодіння службовими особами однієї з кредитних спілок Тернополя коштами громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, відповідно до статусу та на підставі договорів з фізичними особами керівники однієї з кредитних спілок Тернополя залучили як депозити кошти на суму більше 9 млн. грн.

Проте до СБУ надійшли численні звернення громадян зі скаргами щодо протиправних фінансових оборудок цієї кредитної спілки.

Ініційована СБУ аудиторська перевірка діяльності цієї фінансової структури показала, що станом на березень 2009 року залишок і залучені депозити як у касі спілки, так і на її рахунку в банку відсутні. При цьому членами спілки ці кошти як кредити чи виплати відсотків по депозитах не видавалися. За час існування злочинної схеми зловмисники встигли привласнити понад 700 тис. грн.

У квітні слідчими СБУ було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Триває слідство.