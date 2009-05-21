Генпрокуратура визнала: кидати паперами в обличчя не протизаконно

Генеральна прокуратура України визнала незаконними дії керівництва готелю «Спорт», а також неправдивими заяви в.о. гендиректора готелю Юрія СУПРУНЮКА про його побиття міністром з питань сім`ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив сам міністр з питань сім`ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКО.

«До Генпрокуратури було направлено заяву про побиття. Генеральна прокуратура весь цей час проводила ретельну перевірку, опитувала свідків і здійснювала всі необхідні дії. Сьогодні я одержав постанову прокуратури», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, ГПУ в результаті опитування свідків визнала неправдивими заяви керівництва готелю. «Тому я залишаю за собою право звернутися до суду з позовом про захист чести і достоїнства, прав як моїх особисто, так і міністерства в цілому», - додав міністр.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, в даний час на виконання протокольного доручення Кабінету міністрів здійснюється комплексна перевірка фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Готель «Спорт». Міністр уточнив, що до робочої групи з перевірки включені посадовці Міністерства з питань сім`ї, молоді та спорту, представники Головного Контрольно-ревізійного управління, податкової адміністрації, Міністерства внутрішніх справ та інших правоохоронних і контролюючих органів.

«За підсумками перевірки будуть підготовлені висновки про діяльність посадовців готелю «Спорт», але наша позиція полягає в тому, що готель «Спорт» був, є і залишається в державній власності», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Ю.ПАВЛЕНКО звинувачував керівництво державного підприємства «Готель «Спорт» (Київ) у спробах відчуження його з державної власності.

28 квітня в приміщенні готелю «Спорт» відбулася розмова між Ю.ПАВЛЕНКОМ і директором готелю Ю.СУПРУНЮКОМ, внаслідок якої міністр, за заявою Ю.СУПРУНЮКА, ударив його паперами по обличчю.

Після цього інциденту директора готелю було доставлено до клініки «Борис», де лікарі діагностували йому струс мозку.

Матеріали за заявою Ю.СУПРУНЮКА були передані міліцією до Генеральної прокуратури для перевірки і відповідної реакції.