Кримінальний талант з Києва за короткий час «відмив» 100 млн. грн.

Працівники головного відділу податкової міліції спеціалізованої ДПІ у м.Києві викрили діяльність конвертаційного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА у м.Києві, нелегальну фінансову мережу створив 45-річний киянин. За короткий час ним було створено десятки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Конвертація грошових коштів відбувалась з використанням розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах, відділення яких розташовані в м. Полтаві, м. Харкові та м. Дніпропетровську, а готівка знімалась за чековими книжками.

Підпільна структура розташовувалася у міській квартирі у центрі Києва по вулиці Волоська, що на Подолі. За час своєї діяльності тіньовики легалізували близько 100 мільйонів гривень.

Провівши обшук, податківці виявили печатки фіктивних підприємств та документацію, що свідчила про протиправну діяльність махінаторів. Готівки було знайдено понад 60 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США. Вони поповнять державний бюджет України.

Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку.

Ведеться слідство.