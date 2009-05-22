Генпрокурора просять розслідувати “корупційні дії” мера Львова

Портнов заточив зуб на Садового

Депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ просить генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА розслідувати “корупційні дії” мера Львова Андрія САДОВОГО. Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит народного депутата зачитав на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН. У документі А.ПОРТНОВ просить генпрокурора розслідувати “системні корупційні діяння та посадові злочини, вчинені міським головою Львова Андрієм САДОВИМ”.

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