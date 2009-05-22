Чернігівська УНП вимагає правду про відставку обласного прокурора

Чернігівська обласна організація УНП вимагає від прокуратури області надати повну і правдиву інформацію щодо раптової відставки обласного прокурора Анатолія ВАСИЛЕВСЬКОГО. Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації партії.

УНП вважає незрозумілим і підозрілим для мешканців Чернігівської області, особливо напередодні виборів Президента України, несподівану відставку прокурора, під орудою якого майже 4 роки на Чернігівщині порушувалися і розслідувалися гучні справи за підозрою в корупції та хабарництві таких високопосадовців як голова Козелецької РДА Володимир ФРАНЦУЗ, міський голова Ніжина Михайло ПРИХОДЬКО, начальник Управління торгівлі, послуг і розвитку підприємництва Чернігівської міської ради Артем СТАХ.

Заступник голови обласної організації УНП Сергій СОЛОМАХА передав до прокуратури відповідне звернення та оголосив, що УНП проводитиме пікетування прокуратури у разі приховування і не надання повної та правдивої інформації щодо раптової відставки обласного прокурора А.ВАСИЛЕВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Чернігівської області А.ВАСИЛЕВСЬКИЙ пішов у відставку, написавши заяву про звільнення за власним бажанням, 15 травня ц. р. Офіційної інформації, що стало причиною відставки, прокуратура не оприлюднила.

А.ВАСИЛЕВСЬКИЙ був призначений прокурором Чернігівської області у березні 2005 року.