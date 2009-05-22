ТСК ВР запросить Луценка на засідання не раніше червня

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування інциденту, що стався в Німеччині за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, звернеться із запитами до низки державних органів щодо надання інформації по даному інциденту.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні тимчасової слідчої комісії, яку очолює представник фракції БЮТ Роман ЗАБЗАЛЮК.

Зокрема, комісія направить запити до Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ. Крім того, ТСК звернеться до Кабінету міністрів надати інформацію щодо результатів проведення службового розслідування Кабінетом міністрів .

Після цього ТСК планує запросити на своє засідання для надання інформації самого Ю.ЛУЦЕНКА.

Під час засідання комісії член ТСК, представник фракції Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО зауважила, що інформацію щодо даного інциденту має також надати й німецька сторона. При цьому вона нагадала, що без письмової згоди Ю.ЛУЦЕНКА відповідна інформація не буде надана комісії. «Якщо Юрій ЛУЦЕНКО - чоловік, то він має написати письмову згоду, аби німецька сторона надала всі необхідні документи», - сказала вона.

Вона також висловила думку, що Ю.ЛУЦЕНКО буде запрошений на засідання ТСК не раніше червня місяця, оскільки саме в цей термін надійдуть всі необхідні документи щодо даного інциденту від низки державних органів.

О.БОНДАРЕНКО також висловила сумнів, що на засідання ТСК прибудуть представники німецької сторони. «Ми можемо спрямувати запит, але не думаю, що учасники цього інциденту з німецької сторони приїдуть на засідання комісії», - сказала вона.

Зі свого боку, член ТСК, представник фракції НУ-НС Катерина ЛУК’ЯНОВА висловилася за необхідність, аби комісія мала в своєму розпорядженні оригінал статті в німецькому виданні «Більд» щодо даного інциденту. Вона пояснила, що необхідно зробити точний переклад цього матеріалу з німецької українською мовою, оскільки все, що з’являлося в українських засобах масової інформації, є інтерпретацією.

Як повідомляв УНІАН, у ВР було створено дві ТСК з розслідування обставин інциденту з Ю.ЛУЦЕНКОМ, оскільки депутати так і не дійшли згоди щодо єдиного кандидата, який би очолював дану комісію. Першу ТСК очолив член фракції БЮТ Р.ЗАБЗАЛЮК, а другу – член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ. Крім того, склад обох комісій майже ідентичний.

Як повідомила народний депутат від фракції НУ-НС К.ЛУК’ЯНОВА, вона збирається працювати тільки в тій комісії, яку очолює Р.ЗАБЗАЛЮК, і вже написала заяву про відмову брати участь в засіданнях другої ТСК.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО повідомила, що працюватиме в складі обох комісій.

У той же час, за інформацією народних депутатів, голова ВР Володимир ЛИТВИН поки що не підписав постанову щодо роботи тимчасової слідчої комісії, яку очолює Н.ШУФРИЧ.