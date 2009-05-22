ВР відмовилася приводити до присяги членів ВРЮ

Верховна Рада України не підтримала пропозицію щодо розгляду на сьогоднішньому засіданні питання про приведення до присяги членів Вищої ради юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 217 (при необхідних 226 – УНІАН) з 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що Верховна Рада має виконати свій обов’язок і привести до присяги членів ВРЮ. «Це не проблема тих людей, що Верховна Рада в цьому питанні бачить політичний підтекст», - зазначив В.ЛИТВИН.