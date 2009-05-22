ДАІ отримало доступ до Єдиного реєстру довіреностей

З метою перевірки дійсності довіреностей щодо транспортних засобів Міністерство юстиції надало Державній автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх справ України доступ до Єдиного реєстру довіреностей. Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Микола Оніщук.

Згідно з наказом, Мін‘юст надаватиме на запити ДАЇ скорочені витяги з реєстру, які містять інформацію, що дає можливість переконатися щодо факту існування та дії певної довіреності. (Повний витяг можуть отримати лише особа, по відношенню до якої вчиняється нотаріальна дія, а також нотаріуси, органи Мін‘юсту, суду, прокуратури, дізнання та слідства).

Скорочений витяг міститиме, зокрема, відомості щодо довірителя та його представників (для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові), а також тип, номер державної реєстрації, серійний номер та опис транспортного засобу – для довіреностей щодо транспортного засобу.

Наказ покликаний сприяти органам ДАЇ в оперативному отриманні достовірної інформації про довіреності на водіння транспортного засобу, а також нормативно врегулювати міжвідомчу процедуру передачі таких даних.