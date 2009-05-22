БЮТ вимагає негайно підписати закон про заборону грального бізнесу

Блок Юлії Тимошенко вимагає негайного підписання Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» за авторством народного депутата від БЮТ Валерія ПИСАРЕНКА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.ПИСАРЕНКА.

«Зволікання Президента України з підписанням закону про заборону грального бізнесу є неприкритим лобізмом власників казино та гральних автоматів», - таку позицію від імені БЮТ висловив В.ПИСАРЕНКО.

Політик вважає, що, не підписуючи закон, який забороняє гральні автомати, Президент фактично ставить себе в один ряд з ”однорукими бандитами”, що витягують кошти з гаманців рядових українців.

«Кожен день зволікання не має пояснень, адже азартні ігри наповнюють сьогодення українських сімей горем та сльозами», - зауважив депутат.

В.ПИСАРЕНКО нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон конституційною більшістю, тим самим продемонструвала невідворотність свого рішення.

«Сьогодні лобісти грального бізнесу і власники казино та ігрових автоматів готові дістати зі своїх засіків будь-які кошти, аби отримати вето Президента на цей закон. Проте позиція БЮТ незмінна – в Україні не повинно існувати грального бізнесу в такому вигляді, яким він є сьогодні», - резюмував парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ц. р. ВР 340 голосами ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, але й участь в азартних іграх. Згідно із законом, до суб’єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат з конфіскацією обладнання, а прибуток від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до державного бюджету України.

Того ж дня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що глава держави підпише зазначений закон.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО вважає, що ухвалений Верховною Радою закон про заборону грального бізнесу не вирішує проблем у цій сфері і він проведе з цього приводу додаткові консультації з фахівцями. Президент зазначив, що за своїми внутрішніми переконаннями готовий його підписати, хоча «закон принизливий і відсуває нас від вирішення суті питання».