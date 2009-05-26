ЦВК встановила порядок видачі копії бази даних Держреєстру виборців
Інформація для політичних партій
Центральна виборча комісія сьогодні на засіданні встановила Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення публічного контролю ведення реєстру.
Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.
Зазначений порядок включає в себе, зокрема, такі розділи: виготовлення електронної копії бази даних реєстру та вторинних електронних копій окремих частин бази даних реєстру; надання політичній партії електронної копії бази даних реєстру, виготовлення вторинних електронних копій окремих частин бази даних реєстру; повернення політичною партією електронної копії бази даних реєстру і вторинних електронних копій окремих частин бази даних реєстру Центральній виборчій комісії; облік наданих електронних копій бази даних реєстру і вторинних електронних копій окремих частин бази даних реєстру.
Засідання ЦВК відбулося під головуванням заступника голови комісії Андрія МАГЕРИ.