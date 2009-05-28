Президент підписав указ про помилування 45 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про помилування 45 засуджених.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави з посиланням на Службу з питань помилування, при цьому Президент задовольнив 103 клопотання громадян та народних депутатів України.

Серед помилуваних - 10 жінок і 35 чоловіків. Із них 29 - молодь, одна особа похилого віку, двоє інвалідів, один учасник ліквідації аварії на ЧАЕС та один потерпілий від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, четверо багатодітних та інші.

Президент з початку 2009 року підписав 5 указів про помилування 253 осіб. З них 131 засудженому основну міру покарання скорочено, 122 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнені.