Наливайченко вистачить кілька місяців на справу про геноцид

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сподівається, що СБУ завершить розслідування справи про геноцид у 1932-33 роках протягом кількох місяців.

“Я думаю, що за часом нам достатньо декілька місяців для того, щоб здійснити необхідні процесуальні дії після дослідчої перевірки”, - сказав він в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, їм практично не потрібно нічого шукати, оскільки в розпорядженні СБУ є достатня кількість свідчень та документальних підтверджень злочину, які потрібно лише оформити належним чином. Після цього слідчі будуть ухвалювати рішення щодо того, на якій стадії здійснювати виїмки, розшуки безіменних кладовищ, які до цього часу невідомі, тощо.

У разі, якщо власних матеріалів та архівних даних буде не достатньо, глава СБУ не виключає звернення до відповідних структур Російської Федерації з проханням надати для вивчення необхідні архіви

В.НАЛИВАЙЧЕНКО категорично спростував закиди з приводу того, що справа про геноцид 1932-33 років спрямована проти Росії. “Безумовно, це не є кроком ані проти Росії, ані проти жодної іншої держави або народу”, - наголосив він.

Крім того, на його думку, геноцид походженням з України захистить в тому числі і РФ, оскільки таким чином буде зрозуміло, що репресії почалися в Україні і лише пізніше перекинулись на її території. Крім того, переконаний керівник спецслужби, саме в Україні з’явилися перші концтабори, які вже потім були переведені в Казахстан і Росію (ГУЛАГ).

”Я впевнений, що слідчі і правоохоронні органи Росії якраз можуть підхопити таке наше розслідування, підтримати і вийти на власне розслідування, то хто ж нищив цивільне населення в Росії мільйонами і довгі строки”, - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чому саме СБУ розслідує цю справу, а не Генеральна прокуратура, він повідомив, що національне законодавство визначає злочини геноциду підслідністю Служби безпеки.

Підсумовуючи, В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив упевненість, що в Україні достатньо доказової бази і настав час шляхом слідства і кримінальних справ доводити і відстоювати власні інтереси українців. “Тому моє переконання в самому головному – достатньо національних засобів, слідчих органів, є українські суди. І я переконаний - до суду справа буде доведена”, - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України 22 травня порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках, внаслідок чого загинули мільйони громадян, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України.

Підставою для порушення стали звернення голови Українського інституту національної пам’яті Ігоря ЮХНОВСЬКОГО, народних депутатів Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА, голови Асоціації дослідників голодоморів в Україні Левка ЛУК’ЯНЕНКА, голови товариства «Меморіал» ім. В.Стуса Романа КРУЦИКА, а також заяви інших громадян України з вимогами провести розслідування обставин вбивства голодом мільйонів людей в Україні у 1932-1933 роках.