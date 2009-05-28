КМДА провело перевірку авторинку на бульварі Перова

Головне управління із захисту прав споживачів Київської міської держадміністрації провело планову перевірку торгових точок на авторинку по бул. Перова в столиці.

Як повідомив журналістам начальник управління Сергій КИЯНИЧЕНКО, перевірку проводили 13 працівників управління, і в її ході виявлено, що 60-70% перевірених торгових точок мали порушення. Зокрема, були відсутні сертифікати якості, маркування продукції не відповідало діючим вимогам тощо.

С.КИЯНИЧЕНКО повідомив, що за результатами перевірки складено 40 протоколів, які будуть направлені до судів. За його інформацією, за вказані порушення передбачено адміністративну відповідальність – накладення штрафу від 1 до 17 неоподатковуваних мінімумів, тобто, від 17 до 170 грн.

Він додав, що щомісячно в управління надходить близько 3 тисяч скарг від споживачів, при цьому близько 40% цих скарг стосуються молока, м`яса та інших харчових продуктів, а автомобільних запчастин та іншої автомобільної продукції – близько 3%.