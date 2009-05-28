У столиці відкрита кімната для дітей-жертв насильства

У приміщенні Притулку для дітей Служби у справах дітей виконавчого органу КМДА, що на вул. Маяковського, 28-в, відбулося відкриття першої в Україні «Дружньої кімнати» – кімнати для опитування дітей, які стали жертвами або свідками насильства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, створення першої в Україні «Дружньої кімнати» для дітей ставить за мету забезпечення найбільш сприятливих умов для спілкування з дитиною, яка зазнала жорстокого поводження або стала свідком насильства. Існування «Дружньої кімнати» дасть змогу зібрати правдивий доказовий матеріал злочину, не завдаючи шкоди психічному та фізичному здоров’ю дитини.

Приміщення, яке отримало назву «Дружньої кімнати», облаштоване за відповідними європейськими стандартами та рекомендаціями роботи з дітьми. Організація кімнати (окремі приміщення для опитування та для спостереження за дитиною спеціалістами (співробітниками кримінальної міліції у справах дітей, прокуратури тощо), віденське дзеркало, система комунікації між кімнатами, відео- та аудіозапису опитування, зручні меблі для дітей і дорослих, іграшки) сприяє створенню комфортної та безпечної для дитини атмосфери.