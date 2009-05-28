З червня МВС встановить табло для інформування водіїв

З червня Міністерство внутрішніх справ планує встановлювати табло, які інформуватимуть водіїв про те, що на тій чи іншій ділянці дороги ведеться фото-, відеоспостереження за транспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеній колегії Генеральної прокуратури України з приводу проблем у транспортній сфері України поінформував заступник міністра внутрішніх справ, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО.

«З червня, напевно, будемо ставити табло, які попереджатимуть (водіїв), що вас знімає фото-, відеофіксація, а де – міркуйте самі», - сказав він.

При цьому О.САВЧЕНКО пояснив, що це необхідно для того, щоб зняти всілякі інсинуації навколо використання приладів відеофіксації співробітниками МВС на автошляхах України.

Водночас він запевнив, що особисто він у змозі забезпечити контроль, який би унеможливив, «щоб співробітники ДАІ в кущах з камерами стояли».