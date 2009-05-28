ГПУ відомо, хто в СБУ давав команду прослуховувати Кузьміна

Слідчим генпрокуратури відомо, хто у Службі безпеки України давав доручення прослуховувати заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в генпрокуратурі в інтерв’ю журналістам заявив в. о. генпрокурора Сергій ВИНОКУРОВ.

«Нам все відомо», - сказав він.

При цьому С.ВИНОКУРОВ зауважив, що справа зараз розслідується, і «я думаю, там буде результат… Те, що прослуховували, а як це робилося – це справа слідчого».

Водночас, в. о. генпрокурора зауважив, що у нього немає ніяких претензій до керівника СБУ, «і протидій з його боку ніяких немає».

Як повідомляв УНІАН, на початку березня заступник генпрокурора Р.КУЗЬМІН заявив про незаконне прослуховування його телефонних розмов.

Як йшлося у рапорті до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, Р.КУЗЬМІНУ стало відомо, що СБУ в січні 2008 року порушила проти нього контррозвідувальну справу і протягом року - аж до грудня проводилися оперативно-розшукові заходи, у тому числі які обмежують права людини. Підставою для заведення цієї справи стало нібито порушення Р.КУЗЬМІНИМ режиму роботи з таємними документами, а саме робота з таємними документами за межами режимної установи – Генпрокуратури.

Р.КУЗЬМІН також наголосив, що мав зустріч з Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ, який у розмові підтвердив той факт, що така кримінальна справа була порушена і проводилися оперативні заходи, в тому числі незаконне прослуховування телефонних розмов.

При цьому сам В.НАЛИВАЙЧЕНКО стверджував, що він до цих дій не причетний і в цьому винні його підлеглі, а саме Тиберій ДУРДИНЕЦЬ.

Р.КУЗЬМІН також заявив, що працівники Першого управління СБУ на підставі сфальсифікованих документів в Апеляційному суді Житомирської області отримали дозвіл на проведення щодо нього оперативно-технічних заходів. «Таким чином, працівники СБУ незаконно підробили постанову про заведення контррозвідувальної справи, подання до Апеляційного суду Житомирської області про надання дозволу на проведення оперативно-технічних заходів», - зазначається в рапорті.

Р.КУЗЬМІН просив генпрокурора провести перевірку цих фактів і порушити кримінальну справу щодо заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ і безпосередньо проти керівництва СБУ та деяких рядових працівників СБУ.