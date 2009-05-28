Кличко подає в суд на Черновецького за «брехню чистої води»

Депутат Київради Віталій КЛИЧКО заявляє, що подає до суду на Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КЛИЧКО сказав в інтерв`ю журналістам.

«Мер ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинуватив мене (сьогодні на засіданні Київради – УНІАН), що я нібито у нього в кабінеті просив 2 гектари землі, і має документи, що це підтверджують. Так от: я подаю до суду на заяву ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Я хотів би побачити документи, де Віталій КЛИЧКО вимагав від пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО 2 гектари. Це брехня чистої води», - заявив лідер фракції Блоку Кличка.

За його словами, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ тепер повинен буде в суді довести те, що В.КЛИЧКО просив земельну ділянку.

«Він повинен надати відповідні документи. І якщо такого не буде, я вимагатиму моральної компенсації», - сказав лідер Блоку Кличка.

На запитання журналістів, яку суму він вимагатиме як компенсацію, В.КЛИЧКО відповів: «Для мене найважливіше - не гроші, а в даному випадку, щоб ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще раз показав своє дійсне обличчя. В даному випадку - що він не раз бреше».