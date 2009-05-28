Кличко подає в суд на Черновецького за «брехню чистої води»
Компенсації депутат хоче моральної
Депутат Київради Віталій КЛИЧКО заявляє, що подає до суду на Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КЛИЧКО сказав в інтерв`ю журналістам.
«Мер ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинуватив мене (сьогодні на засіданні Київради – УНІАН), що я нібито у нього в кабінеті просив 2 гектари землі, і має документи, що це підтверджують. Так от: я подаю до суду на заяву ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Я хотів би побачити документи, де Віталій КЛИЧКО вимагав від пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО 2 гектари. Це брехня чистої води», - заявив лідер фракції Блоку Кличка.
За його словами, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ тепер повинен буде в суді довести те, що В.КЛИЧКО просив земельну ділянку.
«Він повинен надати відповідні документи. І якщо такого не буде, я вимагатиму моральної компенсації», - сказав лідер Блоку Кличка.
На запитання журналістів, яку суму він вимагатиме як компенсацію, В.КЛИЧКО відповів: «Для мене найважливіше - не гроші, а в даному випадку, щоб ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще раз показав своє дійсне обличчя. В даному випадку - що він не раз бреше».