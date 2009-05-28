Україна в компанії європейських міністрів обговорить насильство в сім’ї

Міністр юстиції Микола Оніщук візьме участь у роботі 29-ої Конференції європейських міністрів на тему «Годі мовчати – об’єднуємося в боротьбі проти насилля у сім’ї», присвяченій питанням боротьби проти насильства в сім’ї.

Про це йшлося у ході зустрічі Міністра юстиції України Миколи Оніщука з заступником Постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Йоанною Казана-Вишньовецькою, що відбулася в Міністерстві юстиції 28 травня.

У ході роботи Конференції міністрів юстиції заплановано обговорення питань щодо подолання насильства у сім’ї через посилення ефективності правової бази та ролі приватного сектору в попередженні насильства в сім’ї.

Планується, що Міністр юстиції України виступить на Конференції із доповіддю стосовно врегулювання в національному законодавстві питань, пов`язаних з правовими та організаційними основами попередження насильства в сім’ї, діяльністю органів та установ, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, а також щодо застосування санкцій по відношенню до осіб, що вчинили насильства в сім’ї.

У конференції братимуть участь високі посадові особи Ради Європи, перші особи Королівства Норвегія та керівники європейських міністерств юстиції.

Конференція триватиме з 17 по 20 червня 2009 року у м. Тромсо (Норвегія).