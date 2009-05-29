Хто головний розвідник в американському посольстві?

Між лідерами американського розвідувального співтовариства виник конфлікт через розподіл посад за кордоном, повідомляє Associated Press. Сторони конфлікту - директор Національної розвідки Денніс Блер і директор Центрального розвідувального управління Леон Панетта. Блер не бажає покладатися на керівників резидентури ЦРУ і хоче призначати власних представників в посольствах США.

Посада, яку займає Блер була створена для координації дій американських спецслужб і запобігання конфліктам між ними. Раніше керівниками національного розвідувального співтовариства офіційно були директори ЦРУ, але тепер Управління виявилося одним з підвідомчих Блерові 16 служб.

План відправки до посольств представників офісу директора Національної розвідки (DNI) міститься в секретній директиві, випущеній Блером 19 травня. Передбачається, що Блер вибиратиме найбільш компетентного службовця розвідки в посольстві, щоб мати свої "очі і вуха", і це не обов`язково буде діючий глава резидентури ЦРУ.

На думку критиків, реалізація плану може породити суперницькі командні вертикалі і ускладнити роботу спецслужб за кордоном. Крім того, послам доведеться вибирати, до кого з двох розвідувальних представників звертатися по пораду і допомогу.

Схожий план призначення представників за кордоном виношував попередник Блера, Майк Макконнелл, але його реалізації ЦРУ змогло перешкодити. Тепер як арбітра в суперечці розвідників довелося залучити Джеймса Джонса - радника президента Барака Обами з національної безпеки, але поки що конфлікт не врегульований.