Експерт просить Прокуратуру перевірити митницю, уряд і Нафтогаз

Експерт у галузі економіки Борис КУШНІРУК просить Генеральну прокуратуру України перевірити факти порушення бюджетного законодавства.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, відповідне звернення він подав на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, яке зареєстроване в Генпрокуратурі сьогодні, 28 травня, під номером 13.

Експерт просить Генпрокуратуру розслідувати на предмет порушення бюджетного законодавства той факт, що Державна митна служба порушила чинне законодавство. Йдеться про перерахування Держмитслужбою до спеціального фонду бюджету близько 2,53 млрд. грн. коштів, які мають перераховуватися до загального фонду держбюджету.

За словами експерта, така операція була здійснена з метою формування ресурсу для направлення НАК «Нафтогаз України» авансом компенсації різниці між цінами закупівлі імпортного газу і його реалізації суб`єктам господарювання. Держбюджетом-2009 передбачена така компенсація на рівні 1,614 млрд. грн. Але згідно з офіційним повідомленням прес-служби "Нафтогазу", обсяг перерахованої урядом компенсації становив 3,3 млрд. грн. «Це заява прес-центру НАК «Нафтогаз України» служить офіційним підтвердженням нецільового використання урядом бюджетних коштів як мінімум у розмірі 1,7 млрд. грн.», - сказав Б.КУШНІРУК.

«Враховуючи, що дії чиновників з незаконного використання бюджетних коштів завдають багатомільярдних збитків усім громадянам України, зокрема й мені особисто, прошу, у разі порушення кримінальної справи за наданими мною фактами, визначити мій процесуальний статус як потерпілого», - говориться в заяві.

При цьому Б.КУШНІРУК припустив, що його заяву «буде спущено на гальмах», а подальша її доля залежатиме від результатів президентських виборів.